استثمار أم عبء مالي ؟

تتجه، مؤخرا، العديد من المؤسسات العمومية والشركات الخاصة أيضا إلى تبني خيار رعاية نشاطات ونواد رياضية، قد يجعلها أحيانا من أبرز المساهمين في هذه النوادي، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول استراتيجية هذا النوع من الشركات "الاقتصادية" في اتخاذها لهذا القرار ومردوديته من مفهوم الربحية "التجارية"، من منطلق أن العقد يفرض عليها تحمل التزامات ونفقات.

هذا الخيار بالنسبة للمؤسسات الوطنية والعمومية والخاصة جعل رأي المتتبعين والخبراء منقسما بين ذهب إلى الاعتقاد أن هذه الخطوة ذات أبعاد تجارية تؤتي أوكلها على المدى المتوسط في عدة أشكال، وبين من قال إن الأمر يندرج ضمن تقديم خدمة اجتماعية والإسهام في توفير موارد مالية للأنشطة الرياضية عامة ونوادي كرة القدم على الوجه التحديد.

وبهذا الخصوص، أشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف، إلى الأبعاد الاقتصادية التي أضحت الرياضة تحظى بها على مستوى العالم، الأمر الذي يفسر سعي الكثير من الدول لترقية الرياضة كنشاط اقتصادي، وبالتالي التعريف بالدول والترويج لها من خلال الأنشطة الاقتصادية المختلفة، التي تعتبر كرة القدم أهمها بالنظر إلى شعبيتها عالميا.

وعلى هذا الأساس، أوضح المتحدث، في تصريح لـ"الخبر"، أن هذا الوضع يفرض على الجزائر مقاربة جديدة لرعاية الأنشطة الرياضية ونوادي كرة القدم، وقال إن هذا التوجه ترجمته المؤسسات العمومية الكبرى التي تتمتع بأريحية مالية لدعم مجموعة من النوادي لإعادة تأهيلها في مرحلة أولى، قبل أن تتحول، كما أضاف، إلى مصدر لتحقيق الأرباح في المراحل اللاحقة.

واستدل عبد الرحمان هادف على ما ذهب إليه بالتوجهات الأخيرة للعديد من الدول عبر العالم، وأشار إلى كل من قطر وكذا المملكة العربية السعودية التي تنفق الملايير على خدمة الرياضة لتفعيل الدبلوماسية الرياضية كونها تعود بالفائدة الاقتصادية على البلد في المدى المتوسط، إلى درجة أن الصناديق السيادية في السعودية (مهمتها الأولى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية) كُلفت بالتوجّه لرعاية كرة القدم.

وأكد الخبير، في سياق حديثه، على وجود مقاربة اقتصادية تتجاوز مجرد الإعانة الاجتماعية للنوادي المعنية، إذ أن أبرز المؤسسات العمومية المعنية التي اتخذت قرار رعاية الأنشطة الرياضية، كما هو الشأن بالنسبة سوناطراك وسونلغاز وغيرهما، تتضمن استراتيجيتها توسيع نشاطاتها في الخارج الحدود الوطنية، وبالتالي فإنّ التوقيع على عقود الرعاية للنوادي المشاركة في دورات والتظاهرات القارية يفتح لها بابا نحو التعريف بها على مستوى الإفريقي.

من جهته، قال الخبير في المالية والاقتصادي، سليمان ناصر، إن بروز تغلغل الاقتصادي والأبعاد التجارية في الرياضة بدا جليا في العالم الآن، مشيرا إلى شراء رجال أعمال خليجيين مثلا لنواد معروفة على مستوى أوروبا، ما يدل على ربحية هذا النوع من "الاستثمارات"، لكنه عاد ليتساءل بالمقابل عما إذا كان الوضع بالنسبة للمنظومة الرياضية الوطنية وإطارها القانوني مهيأ لهذه النوع من القرارات. وموازاة مع هذا، أشار سليمان ناصر إلى أن تبني هذا الخيار يفتح الباب لطرح التساؤل المتعلّق بمعايير اختيار الأندية المراد رعايتها، وبالتالي استفادتها من الدعم المالي بالمقارنة مع غيرها من الأندية الأخرى، خاصة أنّ النوادي الجزائرية لا تملك حاليا مداخيل من الإشهار، الاشتراكات، بيع التذاكر والأقمصة وإيرادات نقل المباريات كما هو الشأن في القارة الأوروبية مثلا.