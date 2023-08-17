المدية: توقيف 30 مهاجرا بعد حادث مرور مميت

كشفت خلية الاتصال والعلاقات العامة لقيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية المدية أنها تمكنت من توقيف 30 مهاجرا إفريقيا من جنسيات مختلفة عقب الحادث المروري المميت الذي وقع صبيحة أمس على مستوى الطريق السيار شمال جنوب في شطره الرابط بين بلديتي المدية والحمدانية بالمكان المسمى واد عطلي.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني في بيان لها أن الحادث وقع عند وصول سائق المركبة من نوع ستروان الذي كان قادما من اتجاه ولاية الجلفة في اتجاه ولاية البليدة سالكا الطريق السيار شمال جنوب حاملا على متن مركبته 40 رعية إفريقية من مختلف الجنسيات ليصطدم مباشرة بمؤخرة مقطورة شاحنة.

وقد خلف الحادث وفاة سائق المركبة وأربعة مهاجرين أفارقة مجهولي الهوية فيما تم نقل 06 جرحى مجهولي الهوية والجنسية إلى مستشفى محمد بوضياف بالمدية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى أربعة قتلى وستة جرحى جلهم مهاجرين أفارقة.

وأضاف بيان مصالح الدرك الوطني أنه بعد قيام قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني رفقة ثلاثة فرق للأمن والتحري تم العثور على 30 مهاجرا غير شرعي بالقرب من مدينة الحمدانية من بينهم 04 مصابين بجروح ليتم إجلائهم على الفور إلى مستشفى المدية فيما تم توقيف 26 رعية إفريقية وتحويلهم إلى مقر فصيلة الأبحاث للفرقة الإقليمية للدرك الوطني، التي فتحت تحقيقا حول الحادث وحول قضية الهجرة غير الشرعية وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنهم.