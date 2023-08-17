تلمسان حجز 3584 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان بالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري الأول من توقيف شخص متورط في إخفاء أشياء مسروقة مع حيازة المؤثرات العقلية.

حيث بدأت القضية بتسجيل مصالح الأمن الحضري الأول شكوى بخصوص تعرض أحد الأشخاص للسرقة طالت دراجته النارية. التحقيق في القضية أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه من طرف فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ويتعلق الأمر بشخص بالغ من العمر 25 سنة معتاد الإجرام.

وأدى العمل الميداني المشترك بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصالح الأمن الحضري الأول إلى توقيف المتورط في القضية مع حجز بحوزته على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3584 قرص مهلوس، و مبلغ مالي من العملة الأجنبية، ميزان إلكتروني، هواتف نقالة، كما تم في خضم التحقيق مع الموقوف توقيف شخص آخر متورط في القضية.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي عن قضية " جناية التهريب الذي يشكل درجة من الخطورة على الصحة العمومية، الحيازة، النقل، التخزين، والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية " قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.