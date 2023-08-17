غليزان: انقلاب صهريج محمل بمواد طاقوية

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة في غليزان بعدما تلقت عدة مكالمات من قبل مواطنين، بخصوص انحراف شاحنة ذات صهريج محملة بمواد طاقوية على مستوى الطريق السيار غرب باتجاه العاصمة، حيث تسبب الحادث في غلق كلي لحركة المرور بالطريق السيار، وتم إرسال دعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي أرهيو تمثل في شاحنة إطفاء بالإضافة إلى دعم من ولاية الشلف تمثل في شاحنتين من المفرزة الجهوية للرتل المتنقل للحماية المدنية لمكافحة حرائق الغابات لتفادي، والتصدي إلى أي تدخل ممكن والحراسة الأمنية لمكان الحادث نظرا لتواجد مواد طاقوية في عين المكان.

هذا بالإضافة إلى الوسائل المادية الأخرى التي تم تسخيرها من لدن مؤسسة خاصة، وأخرى عمومية تمثلت في رافعتين وهذا بحضور الدرك الوطني كما تم خلق مسلك آخر للمركبات عبر الطريق الوطني رقم 04، مع وضع خطة للتدخل تحت إشراف الأمين العام للولاية ومدير الحماية المدنية لولاية غليزان، والتي تهدف لإعادة قلب الصهريج وفتح الطريق مع مراعاة كل الإجراءات لتفادي أي شرارة أثناء عملية الرفع. حيث كللت خطة التدخل بنجاح، وتم قلب الصهريج إلى وضعيته الصحيحة، كما تم نقله بعدها بواسطة شاحنة مخصصة لذلك. بالمقابل تم تنظيف الطريق وفتحه كليا لحركة المرور مع وضع جهاز أمني لمرافقة عودة حركة المركبات لهذا المقطع من الطريق.