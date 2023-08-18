أسعار النفط تواصل الانخفاض

تواصل المخاوف الاقتصادية من تراجع الطلب على النفط الضغط على أسواق الذهب الأسود، حيث انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى دون 84 دولارا للبرميل.

وتتجه أسعار الخام نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ جوان الماضي في ظل مخاوف حول الاقتصاد الصيني واحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 06:20 بتوقيت الجزائر، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10% إلى 80.20 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.17% إلى 83.98 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".