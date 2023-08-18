سيول تمنراست.. العثور على جثة المفقود الثاني

عثرت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الجمعة، على جثة الشخص المفقود الذي جرفته مياه الواد بتوالاوالين بلدية ابلسة ولاية تمنراست عقب الأمطار التي عرفتها المدينة.

وأفاد بيان للحماية المدنية انه ️تم العثور على الشخص المفقود الذي جرفته مياه الواد بتوالاوالين حوالي 10 كلم عن بلدية ابلسة ، تم العثور عليه على الساعة 09سا58د متوفى

يذكر أن عملية البحث انطلقت يوم الأربعاء عن مفقودين إثر ارتفاع منسوب مياه الأودية بولاية تمنراست وتم العثور على المرأة يوم أمس والعثور على الرجل صبيحة اليوم من طرف مصالح الحماية المدنية تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة.