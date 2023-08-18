البليدة: إنقاذ شخصين سقطا في بئر جاف

مكن تدخل عناصر الإنقاذ بوحدة الحماية المدنية في الأربعاء، اليوم الجمعة، من إنقاذ شخصين أحدهما طفل في السادسة من العمر، سقطا بأحد الآبار الجافة بعمق 18 مترا، بمحيط مسكن عائلي.

عملية الإنقاذ، جاءت تبعا لحادث سقوط داخل بئر جاف عميق، يقع بمحيط سكني بحي شعبي بالضواحي، يبدو أن الضحية الطفل، شده الفضول لاستكشاف عمق وجوف البئر، إلا أنه تعثر وسقط، مما تسبب له في جروح، و هو ما دفع مرافقا له يسارع في نجدته لكنه علق أيضا، و من حسن حظهما أن عمق البئر لم تكن به غازات سامة قاتلة، كما أن عملية الإنقاذ السريعة، جنبتهم الإصابة بالاختناق، و تم تحويل الضحيتين على العيادة الاستشفائية لتلقي الإسعافات الضرورية.