توقيف سائق حافلة متهور بالعاصمة

تمكنت شرطة الجزائر العاصمة من توقيف سائق حافلة لنقل المسافرين الذي قام بمناورة خطيرة على الطريق العام باتجاه محطة نقل المسافرين زرالدة، حسب ما أفاد به بيان للأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر أنه"على اثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يتضمن قيام سائق حافلة لنقل المسافرين بمناورة خطيرة على الطريق العام باتجاه محطة نقل المسافرين زرالدة، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثاني لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، من توقيف ذات السائق والحافلة محل المخالفة".

وأضاف البيان أن "عملية التوقيف تمت باستغلال الوسائل التقنية، التي سمحت بتحديد هوية السائق وتوقيفه، مع تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية القيام بمناورة خطيرة على الطريق العام، تعريض حياة المسافرين للخطر وعدم احترام قواعد السلامة المرورية لحافلات النقل العمومي".