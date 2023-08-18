افتتاح جزء من منتزه "دنيا بارك" قريبا

سيتم قريبا افتتاح الجزء الشمالي لمنتزه الرياح الكبرى "دنيا بارك" ببلدية دالي إبراهيم (ولاية الجزائر) حيث سيكون بمثابة متنفس وفضاء للتسلية غرب العاصمة للتخفيف من الضغط الذي يعرفه منتزه الصابلات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أكده اليوم الأربعاء مدير ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر (أوبلا)، رمضان قرباج.

وقال قرباج في تصريح لواج ان منتزه الرياح الكبرى "دنيا بارك" يمتد على مساحة 1059 هكتار، موضحا أن الجزء الذي سيفتتح للجمهور قريبا سيمتد على مساحة 100 هكتار حيث يضم مختلف الخدمات لفائدة الزائرين على غرار فضاءات التسلية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية.

وأضاف انه يتم حاليا إجراء دراسة لمعرفة احتياجات هذا المنتزه من العمال حيث من المزمع توظيف عدد كبير من الحراس وعمال النظافة، مشيرا في ذات الوقت إلى عقود تم إبرامها فعليا مع خواص بعد إجراء مناقصات نشرت في وسائل الإعلام لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الزائر من مرافق للإطعام والترفيه والتسلية.

ويحتوي المنتزه إلى جانب مسارات للدراجات "التشاركية" وللجري على أجهزة في الهواء الطلق لممارسة رياضة اكتمال الأجسام بصفة مجانية على غرار ما هو موجود في منتزه الصابلات، يضيف ذات المسؤول.

وقال أن هذا المنتزه يتميز عن غيره من المنتزهات نظرا لاحتوائه على بحيرتين اصطناعيتين سيتمتع بها الجمهور العاصمي.

أما بخصوص تحويل مفرغة واد السمار إلى فضاء أخضر وفتحه للجمهور، باعتباره "نموذجا حضاريا ناجحا" لحماية البيئة، أكد قرباج أن منتزه وادي السمار هو حاليا في مرحلة تجهيزه لاستقبال الزوار وتوفير جميع الخدمات، مشيرا إلى أن الأشغال جارية حاليا وهي على قدم وساق.