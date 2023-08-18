223 غريقا منذ انطلاق موسم الاصطياف

سجلت مصالح الحماية المدنية في حوادث الغرق خلال 24 ساعة الأخيرة حالة غرق واحدة على مستوى المجمعات المائية ليرتفع العدد الإجمالي منذ الفاتح جوان من هذه السنة إلى غاية صبيحة اليوم إلى 223 حالة غرق منها 159 في الشواطئ و64 في المجمعات المائية

وبلغ عدد تدخلات الجهاز الأمني الخاص بحراسة الشواطئ منذ تنصيبه في 17 جوان 2023 إلى 55974 تدخل تم خلالها إنقاذ 36786 شخص من موت محقق.

وتواصل مصالح الحماية المدنية الحملات التحسيسية للوقاية من خطر الغرق في المسطحات المائية عبر ولايات القطر الوطني بتنظيم قوافل تحسيسية تقدم خلالها نصائح وإرشادات للمواطنين مع توزيع مطويات، بالإضافة إلى الحصص الإذاعة و التلفزيونية =، الومضات التحسيسية على مواقع التواصل الاجتماعي.