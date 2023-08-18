مؤشر جديد على تحسن العلاقات السعودية الإيرانية

أجرى ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في جدة.

ويعد هذا الاجتماع مؤشرا جديدا على تحسن العلاقات بين القوتين الإقليميتين، السعودية وإيران.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل المباحثات بين بن سلمان وعبد اللهيان.

وتدعم السعودية وإيران أطرافًا متحاربة في عدة صراعات في الشرق الأوسط، كاليمن وسوريا.

واتفق الجانبان على إعادة العلاقات بينهما في مارس الماضي كجزء من اتفاق دعمته الصين.

وقطعت الرياض العلاقات مع طهران 2006 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون سفارة السعودية في طهران احتجاجا على إعدام رجل دين شيعي في المملكة.