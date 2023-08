Un conducteur de bus arrêté à Alger

Un conducteur de bus transportant des passagers a été arrêté par la police . Ce dernier avait été filmé en train de réaliser une manœuvre dangereuse en direction de la gare routière de Zéralda, a indiqué la sureté nationale dans un communiqué.

Selon le communiqué, la diffusion virale d’une vidéo capturée et partagée sur les plateformes des médias sociaux, où l’on pouvait observer un chauffeur de bus exécutant une manœuvre risquée sur la voie publique en direction de la gare routière de Zéralda, a suscité une réaction rapide des forces de sécurité de la wilaya d’Alger, qui ont réussi à appréhender le conducteur en question, ainsi que le véhicule impliqué dans cet acte répréhensible.

"L’opération d’interpellation a pu être menée à bien grâce à l’utilisation astucieuse de technologies de pointe, ayant permis l’identification formelle du chauffeur et la saisie du véhicule en question. Le mis en cause a ensuite été présenté devant l’instance judiciaire compétente au niveau régional, afin de répondre des charges liées à la réalisation d’une manœuvre dangereuse sur la voie publique, mettant ainsi en péril la vie des passagers et enfreignant les normes de sécurité routière applicables aux transports en commun", conclut le communiqué.