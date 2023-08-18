حصيلة الغرقى لنهار اليوم

اعلنت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة الغرقى المسجلة نهار اليوم حيث سجلت ولاية مستغانم وفاة غريق بمنطقة ممنوع فيها السباحة بشاطئ سيدي منصور شرق فرناكة دائرة عين النويصي ، من جنس ذكر 20 سنة تم انتشال جثته في حدود الساعة 13سا42 د .

الى جانب غريق اخر بمنطقة مسموح فيها السباحة - الراية برتقالية - بشاطئ بن عبد المالك رمضان، المسمى سيدي لخضر ،من جنس ذكر 17 سنة تم انتشال جثته في حدود الساعة 16سا23 د .

و في ولاية سكيكدة سجلت الماية المدنية وفاة غريق بشاطئ ممنوع فيه السباحة المسمى الرميلة 03 مصب الواد المرسى بلدية المرسى دائرة بن عزوز من جنس ذكر 51 سنة تم انتشال جثته في حدود الساعة 14سا04 د .

كم تم تسجيل غريق بشاطئ المرسى بلدية المرسى دائرة بن عزوز من جنس ذكر 24 سنة تم انتشال جثته في حدود الساعة 15سا35 د .

اما في ولاية عنابة فقد تم تسجيل غريق بشاطئ غير محروس بوخميرة بلدية /دائرة البوني من جنس ذكر 62 سنة تم انتشال جثته في حدود الساعة 15سا35 د .