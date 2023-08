La Cedeao bat les tambours de la guerre

Le commissaire de la Cedeao chargé des affaires politiques, de paix et de sécurité, Abdelfattah Moussa a annoncé ce vendredi que la Cedeao a décidé de la date de l'intervention militaire au Niger, sans toutefois l'annoncer.

Dans une conférence de presse qu'il a animée à Akra, après la réunion des ministres de la défense de la Cedeao qui a débuté hier, Moussa a affirmé: "L'intervention militaire n'est pas notre meilleure option, toutefois, nous y sommes obligés à cause de l'obstination du conseil militaire au Niger", qui a renversé, il y a quelques semaines, le président Mohamed Bazoum".

Les forces de la Cedeao sont prêtes à intervenir au Niger une fois l'ordre sera donné a déclaré Mohamed Moussa avant d'ajouter que cette intervention sera courte et vise à rétablir l'ordre constitutionnel.