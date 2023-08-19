حوادث المرور: خمسة ضحايا صبيحة اليوم

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص اخر بجروح اثر حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 88 الرابط بين عين الطويلة بخنشلة والضلعة بولاية أم البواقي .

وحسب بيان للحماية المدنية، بعين الطويلة تدخلت وحدتها الثانوية، صباح هذا اليوم السبت: في حدود الساعة: 05 سا و 30 دقيقة لأجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 88 في شطره الرابط بين عين الطويلة والضلعة التابعة لولاية ام البواقي ، تمثل الحادث في إصطدام سيارتين سياحيتين الاولى من نوع كليو كلاسيك والثانية من نوع لاقونا .

خلف وفاة 03 أشخاص وإصابة شخص رابع بإصابات خطيرة، تتراوح أعمارهم بين 28 و 60 سنة .

أين تم إسعاف المصاب من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويل كل الضحايا الى قاعة الاستعجالات عين الطويلة .

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية عنابة، على الساعة 03:30 فجرا، من أجل حادث مرور آخر تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية على مستوى طريق الكرمة ببلدية ودائرة الحجار.

وخلّف الحادث وفاة شخصين من جنس ذكر أعمارهما تتراوح بين 30 و35 سنة.