إلغاء رحلات القطار ابتداء من الأحد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إلغاء بعض الرحلات استثناءً نظرا لبرمجة أشغال تهيئة خطوط السكة الحديدية.

وأفاد بيان شركة النقل بالسكك الحديدية، أنه سيتم إلغاء رحلات خطي: تبسة – الجزائر – تبسة / تبسة – سوق أهراس – تبسة. على مستوى مقاطع ( تبسة – جبل العنق ) و(تبسة – سيدي يحي) و( سيدي يحي – واد الكبريت)، وذلك بدايةً من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء. على أن تعود حركة سير القطارات حسب البرنامج اليومي لها يوم الأربعاء بصفة عادية.

واعتذرت الشركة عن الإزعاج الناجم من هذا التوقف الاستثنائي للرحلات والذي يهدف إلى تحسين جاهزية خطوط السك الحديدية على مستوى هذه المقاطع.