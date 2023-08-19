بوركينا فاسو ومالي تستعدان لمواجهة "إيكواس" في النيجر

أفادت تقارير إعلامية بأن بوركينا فاسو ومالي نشرتا طائرات مقاتلة لمواجهة أي عدوان على النيجر، وسط أنباء عن تحضير مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" للتدخل في البلد المذكور.

وذكرت قناة RTN التلفزيونية على موقع "X" أن "البلدين الشقيقين نشرا طائرات حربية للرد على كافة أشكال العدوان على النيجر"، دون أن تحدد القناة جغرافيا نشر هذه الطائرات.

وأضافت أن قادة الأركان العامة في النيجر ومالي وبركينا فاسو اجتمعوا في نيامي، لبحث هذه التطورات.

وقد أعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، اليوم السبت، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كوليبالي: "نحن نترقب العدوان على أية حال"، مضيفا: "نحن مستعدون للعدوان ونحن سندعم النيجر".

وشدد على أن "بوركينا فاسو على استعداد للانسحاب من مجموعة "إيكواس" لأن سياستها تجاه النيجر غير منطقية".

وحذر وزير دفاع بوركينا فاسو من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة إذا غرقت النيجر في الفوضى.

وأوضح: "إذا تركنا النيجر يغرق في هذه الفوضى، فلن يؤدي ذلك إلا إلى خلق ظروف مواتية للحركات الإرهابية".

وضرب كوليبالي مثالا على ذلك بدولة "ليبيا"، وقال: "انتشرت الأسلحة في البلاد وتشكلت حركات إرهابية. وهم ذاهبون إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أعلنت، أمس الجمعة، الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.

وفي نهاية جويلية، أعلن جيش النيجر عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وندد قادة معظم الدول الغربية وبلدان مجموعة "إيكواس" بالانقلاب.

كما أكدت الجزائر موقفها الرافض لأي تدخل عسكري في النيجر، وحذرت من تداعيات وخيمة على المنطقة في حال اللجوء إلى القوة.