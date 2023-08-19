الإصابة تبعد هني عن الأهلي القطري

كشف اليوم السبت، تقرير قطري إصابة الدولي الجزائري سفيان هني لاعب الأهلي وهو ما جعله عن الجولة الأولى م دوري نجوم " إكسبو" أمام الدحيل.

وأكدت صحية " الراية" ، أن جمهور الأهلي ذي حرصَ على مُتابعة لقاء فريقه بالأمس أمام الدحيل فُوجئَ بغيابه عن تشكيلة المُباراة سواء الأساسية أو الاحتياطية، قبل أن يتلقوا الخبر بأن الإصابة هي السبب في غياب هني.

و وفق المصدر ذاته، تعرَّض هني لشرخ في القدم خلال مُعسكر الفريق في النمسا قبل أيام من انطلاقة الدوري، الأمر الذي أربك حسابات الجهاز الفني بقيادة المُدرب المونتينيجري نيبويشا يوفوفيتش، خاصةً أنَّ الفحوصات التي خضع لها النجم الجزائري أكَّدت غيابه فترةً طويلة قد تصل إلى شهرٍ ونصف الشهر.