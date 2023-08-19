بيان هام لوزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن توظيف ما يقارب 8 آلاف أستاذ مساعد قسم-ب من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بمختلف المؤسسات الجامعية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها ستنظم دورة توظيف 1409 من الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين و693 أستاذ بحث "قسم – ب" بمراكز البحث بمجموع يتجاوز 10 آلاف منصب مالي.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن عملية التوظيف هي الأكبر من نوعها منذ تأسيس الجامعة الجزائرية.

وهذه العملية جاءت تجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 14 ماي 2023، وفق البيان.