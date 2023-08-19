مستجدات مغادرة شايبي لنادي تولوز

كشف تقرير فرنسي، عن آخر مغادرة الدولي الجزائري فارس شايبي لناديه تولوز الذي سيواجه مساء اليوم السبت فريق باريس سان جيرمان.

و سيغيب شايبي عن اللقاء، لإرتباطه بالمفاوضات مع الفريق الذي سيلعب له، حيث جاء عبر صحيفة " ليكيب"، تصريحات مدربه كارل مرتيناز الذي قال :" بسبب المفاوضات مع فريق آخر لإنتقال اللاعب، النادي رأى بأنه ليس في ظروف جيدة من أجل المشاركة في اللقاء، لهذا تم إتخاذ قرار بعدم إختياره".

" ليكيب"، أوضحت أن تصرف المدرب لم يكن مفهوما بالنسبة للمقربين من اللاعب الشاب، حيث إنتقاله إلى فريق آخر لم يكن وشيكا و فارس كان على أتم الجاهزية، كما كانت لديه الرغبة للمشاركة أمام " البياسجي" ولهذا لا يوجد دافع وجيه لحرمانه من لعب المباراة.

يشار إلى أن نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني، قدم عرضا بقيمة 10 ملايين يورو (باستثناء المكافآت) لضم شايبي ،ما يجعل إينتراخت في أفضل رواق للظفر بالصفقة.