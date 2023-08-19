وفاق سطيف يقدّم لاعبيه الجدد

قدم اليوم السبت، وبطريقة مميزة نادي وفاق سطيف لاعبوه الجدد وذلك خلال حفل أقيم بالمدرسة العليا للإطعام والفندقة بعين البنيان.

كما قامت " سونلغاز " المالك الجديد للنادي بتقديم كل الأطقم الفنية الخاصة بجميع الفئات مع إمضاء عقود اللاعبين، وفي الأخير تم التقاط صورة تذكارية جماعية والتي ستكون شاهدة على عهد جديد لأصحاب اللونين الأسود والأبيض.

يذكر أنه من بين العناصر الجديدة التي التحقت بالوفاق، نجد كل من الحارس السابق لاتحاد الجزائر عماد بن شلف واللاعب السابق لمولودية الجزائر عمار أوكيل و بلعيد حميدي قادما من شباب بلوزداد على شكل إعارة.