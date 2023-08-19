سيدة مجهولة ترعب مسافرات عبر خط قطار الضواحي بالبليدة

أصيبت بعض المسافرات عبر خط قطار الضواحي ، بين البليدة و الجزائر العاصمة ، برعب و خوف شديدين ، جراء تعرضهن لما يشبه التحرش العنيف ، من سيدة مجهولة في الثلاثينات ، وسيدة أخرى ترافقها ، يحاولن استدراجهن لغرض مشبوه .

تفاصيل الحادث، كشفت بشأنه بعض الضحايا لـ " الخبر "، أنهن كن ينتظرن القطار المتجه الى العاصمة ، في المساء المتأخر من نهاية الأسبوع ،أين كانت المحطة شبه خالية من الحركة، و أنهن و هن ينتظرن تقدمن منهن سيدة ، و بدأت تستلطفهن في الكلام ، لتدخل في موضوع مباشر، حاولت أن تظهر أنها جدية و تريد أن تجد من يساعدها ، في العثور على زوج ، و بالرغم من محاولة التملص منها و تجنب الحديث معهما ، إلا أنها ومرافقتها ركبن القطار و لحقن بهن ، و جلست بجوارهن، وهي كلها عيون تتمتعن و تحدق دون رمش ، مما زادت في مخاوف الضحايا ،خصوصا حينما اتصلت بهاتف ، و تحدثت مع شخص، الأمر الذي زاد في رعبهن، حتى نزولهن بمحطة بوفاريك ، أين تمكن من الإفلات منها بأعجوبة .

الحادث ليس الأول و ربما لن يكون الأخير ، حيث سبق و أن تعرض مسافرون و ضحايا آخرون لمثل هذه التحرشات، و بخلفيات مختلفة، بطلاتها سيدات غريبات الأطوار، آخرها ما وقع بأحياء شعبية وسط مدينة البليدة ، لسيدة تجر طفلا رضيعا ، و تعتدي على المارة ، و أخرى تتجول و تقتنص ضحاياها من الفتيات، و تطلب منهن مبالغ كبيرة ، والغريب أن الضحايا يستجبن لطلبهن ، و كأنهن تعرضن للتنويم ، و الحادث تكرر أكثر من مرة ، بل و مع الضحايا أنفسهن ، ثم تختفي دون أثر كسابقاتها.