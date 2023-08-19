حصيلة تدخل الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة

خلال الفترة الممتدة ما بين 17 الى 19 أوت 2023 سجلت وحدات الحماية المدنية 7665 (أي تدخل كل 21 ثانية)، عبر مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و كذا الأجهزة الأمنية.

في سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 421 تدخل على إثر حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الحوادث، وفاة 10 أشخاص و إصابة 597 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية، أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية جيجل بوفاة 03 أشخاص و اصابة 03 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على صدم قطار (خط جيجل-قسنطينة) لستة اشخاص من جنس أنثى، بالمكان المسمى تيمديوان، بلدية سيدي عبد العزيز.

للذكر كذلك، قام جهاز حراسة الشواطئ والإستجمام بـ 2267 تدخل، ما سمح بإنقاذ 1444 شخص من الغرق والموت المحقق، وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـ 609 شخص، بالإضافة إلى تحويل للمراكز الصحية المحلية 205 شخص، في حين تم تسجيل وفاة 10 اشخاص غرقا منهم 09 على مستوى البحر، بكل من ولايات الجزائر بـ 03 وفيات منها حالتين بشواطئ ممنوعة للسباحة، ولاية مستغانم وفاة 03 اشخاص منها حالتين بشواطئ ممنوعة للسباحة، ولاية سكيكدة بوفاة 02 شخصين منها 01 حالة بشاطئ ممنوع للسباحة، ولاية عنابة وفاة 01 شخص 62 سنة بشاطئ مسموح للسباحة، كذلك تم تسجيل وفاة 01 طفل ذا سن 12 سنة غرقا ببركة مائية، بالمكان المسمى الرابوني، طريق حاسي عبد الله ببلدية تندوف.

للعلم، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة من أجل إخماد 50 حريق من الغطاء النباتي منها 15 حريق غابة، 04 حرائق أدغال، 13 حرائق أعشاب و أحراش، 04 حرائق أشجار مثمرة، 11 حريق أحزمة تبن و 03 حرائق نخيل على مستوى عدة ولايات من التراب الوطني، للذكر إن التدخل السريع و الفعال لمصالح الحماية المدنية سمح بالقضاء على هاته الحرائق ومنع انتشارها الى باقي الغطاء النباتي.

كما تمكنت بولاية تمنراست من إنتشال جثمان 01 شخص من جنس ذكر، ذا سن 24 سنة بالمكان المسمى تيوالوين ببلدية أبلسة والذي جرفته سيول واد تنكلاغ على متن شاحنة صغيرة، على إثر تساقط الأمطار الذي شهدته المنطقة يوم 16 أوت 2023.