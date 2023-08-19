أولمبي الشلف يعود إلى أجواء المنافسة الإفريقية

يعود اليوم فريق أولمبي الشلف، بطل كأس الجزائر إلى أجواء المنافسات الإفريقية، وسيلاقي أشبال المدرب عيد القادر يعيش هذا المساء على ملعب " صامويل أوغمبيموديا "،بداية من الساعة الرابعة مساء باندل أنسورنس النيجيري وذلك لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكانت بعثة بعثة الأولمبي ، قد تنقلت عبر طائرة خاصة من الجزائر إلى لاغوس ثم وصلت رحلتها جوا إلى مدينة بنين سيتي أين سيلعب اللقاء الذي سيديره طاقم تحكيم طوغولي يقوده الحكم أكليسو غناما.

يذكر أن ممثل الكرة الجزائرية ، سيعود غدا إلى أرض الوطن بعدما كان مقررا أن يشد الرحال إلى الجزائر مباشرة بعد نهاية المباراة.