عمراني يتحدث عن أهداف وفاق سطيف

أكد مدرب وفاق سطيف عبد القادر عمراني، اليوم السبت، أنه يهدف في البداية لتكوين فريق تنافسي بالنظر إلى التغييرات الكبيرة التي طرأت على تعداد النادي الناشط ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وأقامت إدارة نادي وفاق سطيف الذي أضحى ملكا لمجمع سونلغاز حفل تقديم لاعبي الفريق للموسم الكروي الجديد 2023-2024، اليوم السبت بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام لعين البنيان (الجزائر العاصمة)، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال.

وصرح عمراني خلال الندوة الصحفية التي نشطها في ختام الحفل قائلا: "الأولوية حاليا تتمثل في تكوين فريق تنافسي خلال هذا الموسم الجديد خاصة وأن تعداد الفريق تغير بنسبة 90 بالمائة".

وأضاف: "قمنا بالانتدابات الضرورية وفق النقائص المسجلة في كل منصب حيث انتدبنا 15 لاعبا جديدا مع الإبقاء على 8 لاعبين من الموسم الفارط وكذا ترقية 9 لاعبين يتدربون حاليا مع الأكابر وذلك في سبيل تحضير تشكيلة شابة وقوية على المديين المتوسط والبعيد".

وأوضح المدرب بخصوص اختيار اللاعبين الجدد قائلا: "المعايير الخاصة بالاستقدامات تمت بالتشاور مع المسؤولين حيث اتفقنا على عدم تجاوز اللاعبين الجدد سن الثلاثين مع تدعيم الفريق ببعض عناصر الخبرة لتأطير الشبان من أجل تكوين فريق قوي على مدى سنتين. على العموم أنا راض عن عملية الانتدابات".

ودعا مدرب فريق أبناء "عين الفوارة" أنصار "الوفاق" إلى "التحلي بالصبر تجاه العناصر الجديدة حتى يصل الفريق إلى المستوى المطلوب بما أننا نمر بفترة انتقالية"، مشيرا أن وفاق سطيف "لن يتخلى على تقاليد لعب الأدوار الأولى".

وفي تقييمه للتربص التحضيري الأول للفريق الذي انطلق منذ 10 أيام بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام لعين البنيان بالعاصمة، أكد المدرب عمراني أن "التربص جرى في ظروف جيدة جدا حيث ركزنا على الشق البدني تحت إشراف المحضر البدني بلعيد مجاهد. سنواصل العمل في التربص الثاني بتونس بداية من الثلاثاء القادم لحوالي 10 أيام".

وأفاد التقني عبد القادر عمراني أنه جزء من مشروع مجمع سونلغاز في وفاق سطيف، وقال: "تلقيت ضمانات من مسؤولي الشركة لتجسيد مشروع رياضي على المدى الطويل، حيث سنعمل على الأقل لمدة عامين"، مشيرا أنه لم يتلق ضغوطات من القائمين على النادي من أجل تحقيق نتائج فورية.

وفي الأخير أصر المدرب الفائز بكأس الجزائر-2023 مع أولمبي الشلف أن الانضباط والرغبة في العمل وإرادة اللاعبين هي مفاتيح النجاح لتحقيق موسم جيد.

للإشارة، أصبح نادي الوفاق الرياضي السطايفي ينتمي لمجمع سونلغاز بعد أن تم في 6 أوت الجاري وبصفة رسمية نقل ملكية الفريق لهذا المجمع العمومي خلال لقاء نظم بمقر ولاية سطيف بحضور الوالي محمد أمين درامشي والرئيس المدير العام لذات المجمع، مراد عجال.