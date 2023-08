Communiqué important du ministère de l'Enseignement Supérieur

Près de 8000 maîtres-assistants (classe B), titulaires de diplômes de magistère ou de doctorat, ont été recrutés dans les différents établissements universitaires, a annoncé, samedi dans un communique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

"Dans le but d'éradiquer le chômage chez les porteurs des diplômes de magistère et de doctorat, et sur la base des propositions du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, approuvées lors du Conseil des ministres du 14 mai 2023, le ministère a procédé au recrutement de près de 8000 maîtres-assistants classe B dans les différents établissements universitaires", indique la même source.

Le ministère a fait état, dans le même cadre, d'une "opération pour le recrutement de 1.409 maîtres-assistants hospitalo-universitaires, et de 693 enseignants-chercheurs (classe B) dans les centres de recherche, pour un total de plus de 10.000 postes budgétaires".

"Cette opération, la plus importante dans l'histoire de l'université algérienne, reflète le grand intérêt et les efforts fournis par l'Etat au profit de cette catégorie", a souligné le ministère.