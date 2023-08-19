توصيات الندوة الوطنية لتعزيز التلاحم

انعقدت، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة، أشغال الندوة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل بمشاركة أحزاب سياسية، منظمات وجمعيات وطنية.

وتوجت أشغال الندوة، التي حملت شعار "شراكة سياسية، اقتصاد قوي، عدالة اجتماعية، مجتمع متماسك، دولة محورية"، بالتوصيات التالية:

دعوة الشعب الجزائري بكل فئاته إلى التلاحم واليقظة من أجل تقوية الجبهة الداخلية، والالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعم مواقفها الاستراتيجية.

دعوة جميع المشاركين في المبادرة إلى توحيد الصفوف والمواقف من أجل تحمّل أعباء المرحلة والدفاع عن المصالح العليا للوطن.

دعوة السلطات الرسمية إلى تسهيل عمل المنخرطين في المبادرة ومختلف شرائح المجتمع لفتح ورشات الحوار الشامل حول أبعاد المبادرة.

دعوة مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة إلى التعاون مع رجال الإعلام والثقافة والمراجع الدينية والنخبة لوضع الرأي العام الوطني بطبيعة المخاطر المهددة للوطن وسبل مواجهة تحدياتها.

دعوة النخب السياسية والأكاديمية إلى بلورة أفكار المبادرة في صيغة مشاريع وبرامج وآليات عمل مشترك لتعزيز التلاحم الوطني على كل المستويات وتأمين مستقبل الأجيال على جميع الأصعدة.

دعوة كل المكونات السياسية والمجتمعية إلى احتضان المبادرة والترويج لها وإقامة الفعاليات المتنوعة حول أهدافها وطنيا ومحليا لبث الوعي بمقتضياتها.

تفعيل التواصل واستمراره مع جميع الشركاء والمكونات قصد الانضمام إلى المبادرة.

دعوة هيئة تنسيق المبادرة إلى متابعة توصيات "الندوة الوطنية للتلاحم".