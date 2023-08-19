بداية قوية لمحيوص

بصم الدولي الجزائري، أيمن محيوص، على بداية قوية مع ناديه ايفردون السويسري، الذي انتقل له هذه الصائفة قادما من اتحاد الجزائر.

وخاض صاحب صاحب الـ25 سنة أول مواجهة مع ناديه الجديد، وذلك عندما قابل نادي "أوت غرويار" في كأس سويسرا.

وسجل ابن مدينة جيجل هاتريك في الشوط الأول ما سمح لناديه بالتقدم في النتيجة (6-0) عند الذهاب إلى استراحة بين الشوطين، قبل أن يضيف زملاؤه ثلاثية في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة بتأهل ايفردون بنتيجة عريضة (9-0).

ورغم تواضع المنافس، بدليل النتيجة العريضة، إلا أن هذه الانطلاقة القوية لمحيوص تؤكد عزمه على آداء موسم جيد في البطولة السويسرية هذا الموسم، ما يسمح له بالمحافظة على مكانة في قائمة جمال بلماضي، خاصة أن المنتخب الوطني مقبل على تحديات هامة في المستقبل القريب، بداية بتصفيات المونديال، شهر نوفمبر، ثم كأس إفريقيا للأمم، شهر جانفي.