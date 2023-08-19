مولودية وهران: بوعكاز مدربا وهذه أولى الصفقات

تم تعيين المدرب التونسي معز بوعكاز للإشراف على العارضة الفنية لفريق مولودية وهران، الذي انتقل مؤخرا إلى ملكية مؤسسة ''هيبروك''، حسبما علم اليوم السبت من إدارة النادي.

وأوضح نفس المصدر أن بوعكاز، الذي سبق له تدريب ''الحمراوة'' في تجربتين سابقتين، سيكون مدعما بالتقني مولاي حدو الذي اشتغل الموسم الفارط كمدرب مساعد أيضا للمولودية تحت إشراف المدرب الرئيسي عمر بلعطوي.

وفضلا عن هذه التعيينات، أطلقت إدارة ''الحمراوة'' عملية الاستقدامات من خلال انتداب أربعة لاعبين وهم: مطراني وقنينة، اللذين سجلا عودتهما إلى الفريق، وبن بولعيد وبن حران، إضافة إلى تمديد عقد حارس المرمى كراشاي دلة، يضيف نفس المصدر.

ومن المقرر أن تنطلق التحضيرات لبطولة الموسم المقبل، التي ستلعب جولته الأولى يوم 15 سبتمبر المقبل، هذا الاثنين بإشراف المدرب التونسي، الذي من المنتظر التحاقه بوهران اليوم السبت، مثلما جرت الإشارة إليه.

لكن تأهيل اللاعبين الجدد للمشاركة في المقابلات الرسمية يتوقف على نجاح إدارة المولودية في رفع عقوبة المنع من الانتدابات التي سلطت على النادي منذ فترة التحويلات الشتوية الماضية، على خلفية ديونه تجاه لاعبين ومدربين سابقين، ومن بينهم المدرب بوعكاز.

يذكر أن مؤسسة هيبروك، المختصة في النقل البحري للمحروقات، أضحت تمتلك 90 بالمائة من أسهم الشركة الرياضية للنادي الوهراني بعدما تنازلت لها عن هذه الحصة إدارة النادي الهاوي.