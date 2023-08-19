النيجر: ظهور جديد للرئيس المخلوع

التقى وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الذي وصل بعد ظهر السبت، إلى نيامي في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في النيجر، الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ انقلاب 26 جويلية، وفق ما أفادت وكالة "أ.ف.ب" نقلا عن مصدر في المنظمة الإقليمية.

وقال المصدر أن اللقاء جرى في القصر الرئاسي وأن معنويات بازوم مرتفعة.

وقال رئيس الوفد أن "الحوار الذي أجريته مع الطرفين إيجابي. نعتقد أن مباحثات اليوم هي مفتاح إيجابي لمواصلة الحوار لحل الأزمة".

ووزعت صورة للرئيس بازوم وهو يتوسط أعضاء وفد "إيكواس" لدى زيارته في القصر الرئاسي. وبدا الرئيس في هيئة جيدة.

وترأس الوفد الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، وفقًا لوحدة الاتصال في "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي تولى السلطة في نيامي جراء الانقلاب في 26 جويلية.

وكان أبو بكر زار نيامي في 3 أوت على رأس وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لكنّه لم يلتق الرجل القوي الجديد في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني، ولا الرئيس المخلوع.

وكانت "إيكواس" أعلنت الجمعة استعدادها للتدخل عسكرياً بهدف إعادة النظام الدستوري في النيجر بعد الانقلاب العسكري.