هذه المناطق المتضررة من الحرائق

كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة 23سا00د . وحسب بيان لها فإنه في "ولاية بجاية فإن حريق غابة وزران بلدية إغيل علي، لازالت عملية الإخماد متواصلة، وحريق غابة تالة بلدية برباشة لا تزال بع عملية الإخماد متواصلة، فيما حريق غابة تمداغ بلدية أوزلاقن ايضا لا تزال الإخماد متواصلة" وبالنسبة، أضاف البيان لحريق غابة جوة بلدية بوخليفة "تم اخماد الحريق نهائيا"، وفي ولاية خنشلة، فان "حريق غابة تغانيمت بلدية مصارة تم اخماد الحريق نهائيا ، وفي ولاية تيزي وزو حريق غابة قرية اقرسافن بلدية إجر عملية الإخماد متواصلة، وحريق غابة تقمول عزوز بلدية أيت محمود تم اخماد الحريق عملية الحراسة متواصلة". وعن حريق غابة إعكوران عملية الاخماد متواصلة، وحريق آيت عيشة بلدية إجر تم اخماد الحريق نهائيا " وفي ولاية جيجل فإن"حريق غابة بوعقبة بلدية أولاد يحيى خدروش تم اخماد الحريق نهائيا"، فيما سجل بولاية برج بوعريريج "حريق غابة قرية شكبو بلدية الجعافرة تم اخماد الحريق نهائيا"، وفي ولاية المدية فإن"حريق غابة بالإسماعلية - سبت البلوط بلدية بعطة عملية الإخماد متواصلة". أما في ولاية تلمسان "حريق غابة زلبون بلدية بني مستار، فعملية الاخماد متواصلة".