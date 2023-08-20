اندلاع حرائق غابات في 03 ولايات

أعلنت مديرية الحماية المدنية، عن اندلاع حرائق غابات بـ03 ولايات، تجري عملية إخمادها حاليا.

وقالت المديرية في بيان لها، أن الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة 08 سا..

*ولاية بجاية

حريق غابة وزران بلدية إغيل علي عملية الإخماد متواصلة...

حريق غابة تالة بلدية برباشة عملية الإخماد متواصلة...

حريق غابة تمداغ بلدية أوزلاقن عملية الإخماد متواصلة..

حريق غابة جوة بلدية بوخليفة تم اخماد الحريق نهائيا

*ولاية تيزي وزو

حريق غابة قرية اقرسافن بلدية إجر عملية الإخماد متواصلة...

*ولاية المدية

حريق غابة بالإسماعلية - سبت البلوط بلدية بعطة تم اخماد الحريق عملية الحراسة متواصلة...