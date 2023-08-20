ماذا قال مدرب ليل عن ملف بن طالب؟

ينتظر نادي ليل ، أن تفصل اللجنة الطبية بالرابطة الفرنسية لكرة القدم في ملف الدولي الجزائري نبيل بن طالب لاعب نادي أونجيه.

وتعطل، إنضمام متوسط ميدان" الخضر"، إلى ليل هذه الصائفة بعدما أكدت الفحوصات معاناته من التهاب يعود لإصابته في وقت سابق بكوفيد 19.

وكشفت صحيفة " ouest-france" نقلا عنe11hdf.fr" ، تصريحات لمدرب ليل ، باولو فونسيكا الذي قال بخصوص قدوم بن طالب من عدمه:" وضع نبيل بن طالب، يعني أنه يمكنه القدوم في أي وقت، صحيح نحن بحاجة إلى لاعب لكني سعيد بما لدينا حاليا".

يذكر، أن قيمة تحويل بن طالب من أونجيه إلى ليل بلغت 4 ملايين يورو.