بوغالي في إيران

يشرع رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستغرق أربعة أيام.

وتأتي الزيارة وفق بيان المجلس، تلبية لدعوة وجهها للسيد بوغالي نظيره محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني.

وأضاف البيان، أن بوغالي سيجري خلال مدة إقامته، لقاءات ستجمعه ببعض كبار المسؤولين في الجمهورية وستكون فرصة مواتية لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وسبل ترقيته في شتى المجالات.

وسيخصص جانب من هذه الزيارة لبرنامج منوع يتضمن التنقل إلى مواقع ومقرات مختلفة ذات طابع اقتصادي وثقافي.