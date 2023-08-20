إخماد حرائق الغابات لاتزال متواصلة وعدم تسجيل أي خسائر بشرية

أكدت مصالح الحماية المدنية أن عمليات إخماد الحرائق التي نشبت على مستوى الغابات بعدة ولايات من وسط وشرق البلاد لا تزال متواصلة فيما تم إخماد حريقين بكل من ولايتي بجاية وخنشلة مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

وأبرز المدير الولائي للحماية المدنية لولاية بجاية العقيد نور الدين فدي اليوم الأحد، للإذاعية الجزائرية، تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد هذه الحرائق بما فيها التابعة للجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية والإطارات الولائية .

واسترسل المتحدث ذاته بالقول "سخرنا مروحيتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وطائرة من نوع v 200 وأيضا طائرتين تابعتين للوحدة الجوية للحماية المدنية "

وأوضح العقيد نور الدين فدي عمل مصالح الحماية المدنية على وضع جهاز أمني قوي حول كل القرى التابعة لهذه المنطقة.