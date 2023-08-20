شباب النيجر يرغبون بالتطوع لدعم الجيش

تجمع آلاف من شباب النيجر أمام الاستاد الرئيسي فى العاصمة نيامي، استجابة لنداء لدعم الحكام العسكريين والدفاع عن البلاد.

ونقلت صحيفة "غانا ويب"، عن منظم هذه المبادرة التي شاركت فيها مجموعة من السكان المحليين، أمس السبت، قوله إن "الجيش لم يشارك فيها، وإن كان على علم بهذه المبادرة، وسط تهديدات بحدوث تدخل خارجي".

وتهدف المبادرة إلى دعوة المتطوعين لتسجيل أسمائهم من مختلف أنحاء البلاد للدفاع عن البلاد.

واليوم الأحد، أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن "مئات الآلاف من الأشخاص احتشدوا في ساحة كونسرتايون في العاصمة نيامي اليوم بدعوة من أكبر منظمة مجتمع في البلاد، وهي حركة النهوض بالوعي الوطني".