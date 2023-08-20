حيماد يرّد على إمكانية مغادرته لأونجيه

أبقى الدولي الجزائري، حيماد عبد اللي لاعب نادي أونجيه الفرنسي الناشط ضمن دوري الدرجة الثانية ، الأبواب مفتوحة لمغادرة الفريق قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي، بعد العروض التي وصلته.

وقال حيماد في تصريحات نقلها موقع " واست فرانس "، عقب مباراة أونجيه أمام أوكسير والتي انتهت بهدفين في كل شبكة :" لدي وكيل أعمال مهتم بذلك، وهو يتواصل مع الإدارة بشكل مستمر ، إلى حد الساعة كل شيء على ما يرام، سنرى ماسيحدث خلال الأيام المقبلة".

وختم: " لطالما أنا موجود في أونجيه سأقدم كل ما لدي بنسبة 100%".

يذكر أن حيماد التحق مؤخرا بـ " الخضر"، و حظي بإشادة من قبل جمهور المنتخب الوطني.