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حيماد يرّد على إمكانية مغادرته لأونجيه

رياضة
20 أوت 2023 ()
شاهر.ع
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أبقى الدولي الجزائري، حيماد عبد اللي لاعب نادي أونجيه الفرنسي  الناشط ضمن دوري الدرجة الثانية ، الأبواب مفتوحة لمغادرة الفريق قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي، بعد العروض التي وصلته.

وقال حيماد في تصريحات نقلها موقع " واست فرانس "، عقب مباراة أونجيه أمام أوكسير والتي انتهت بهدفين في كل شبكة :" لدي وكيل أعمال مهتم بذلك، وهو يتواصل مع الإدارة بشكل مستمر ، إلى حد الساعة كل شيء على ما يرام، سنرى ماسيحدث خلال الأيام المقبلة".

 وختم: " لطالما أنا موجود في أونجيه سأقدم كل ما لدي بنسبة 100%".

يذكر أن حيماد التحق مؤخرا بـ " الخضر"، و حظي بإشادة من قبل جمهور المنتخب الوطني.

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