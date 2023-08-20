اسبانيا: نحو إجلاء أكثر من 26 ألف شخص عن جزيرة تينيريفي

أعلن مركز تنسيق الطوارئ والأمن بجزر الكناري، اليوم الأحد، أن السلطات الإسبانية تنوي إجلاء أكثر من 26 ألف شخص عن جزيرة تينيريفي، بسبب حرائق الغابات.

وقال المركز في بيان له، أنه وفقا للتقديرات الأولية، قد يتجاوز عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم 26 ألف شخص وسيتم توفير الملاجئ المعتمدة للمتضررين.

وأعلنت حكومة جزر الكناري أمس السبت، أن حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي امتدت على مساحة أكثر من 12 ألف فدان وأن الحريق لا يزال خارج نطاق السيطرة.

وقررت الحكومة نشر 17 طائرة، في محاولة للسيطرة على الحرائق، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيزور الجزيرة يوم الاثنين المقبل.