غليزان: توقيف شخصين بحوزتهما صفيحتي مخدرات

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي مديونة وأمن دائرة سيدي أمحمد بن علي بغليزان في عمليتين متفرقتين من توقيف شخصين، تتراوح أعمارهما ما بين38 سنة و41 سنة مع ضبط صفيحتين من المخدرات و 90 كبسولة من المؤثرات العقلية،إلى جانب سلاح أبيض محظور من الصنف السادس،و حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وهذا بعد ورود معلومات إلى فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي مديونة مفادها وجود شخص مسبوق قضائيا يقوم بترويج المخدرات على مستوى مسكنه العائلي.

وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيه وبعد تفتيش مسكنه تم ضبط صفيحتين من الكيف المعالج و أخرى على شكل قطع مهيأة للبيع، ومبلغ مالي قدره 164500 دج كعائدات المتاجرة بالمخدرات الوسائل المستعملة، وكذا سلاح أبيض من الصنف السادس من نوع أوكابي.

وفي نفس السياق تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي أمحمد بن علي بعد ورود معلومات مفادها وجود شخص مسبوق قضائيا يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى مسكنه العائلي بمدينة سيدي أمحمد بن علي، وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفه وضبط بحوزته 90 كبسولة من المؤثرات، ومبلغ مالي مقدر ب 171000 دج من عائدات الترويج.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.