روسيا: تحطم مركبة لونا 25الفضائية بالقمر

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الأحد، تحطم مركبة "لونا 25" الفضائية الروسية، إثر اصطدامها بالقمر بعد خروجها عن المدار المحدد لها، وفق ما أفادت به وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان إنه " وفقًا للتقديرات الأولية، نظرًا لوجود انحراف في المعايير التشغيلية للمركبة عن تلك التي كان مخططا لها، تحولت المركبة الفضائية "لونا 25" إلى مدار غير الذي كان محددًا لها وتحطمت نتيجة اصطدامها بسطح القمر".

وأوضحت الوكالة, أن انقطاع الاتصال مع "لونا 25" تم اعتبارا من عصر أمس السبت، وإنه وفقا للنتائج الأولية للتحقيق فإن المسبار لم يعد موجودا بعد أن اصطدم بسطح القمر.

وتابعت "روسكوسموس" أن " وضعا غير طبيعي حدث عندما حاولت أجهزة التحكم نقل المركبة إلى مدار ما أمس السبت"، مضيفة أنه " خلال العملية حدث وضع غير طبيعي على متن المحطة الأوتوماتيكية، وهو ما لم يسمح بتنفيذ العملية بالمعايير المحددة".

وكان مسبار "لونا -25" قد دخل يوم الأربعاء الماضي إلى مدار القمرن حسب "سبوتنيك".

وكان من المقرر أن تدور المركبة على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل هبوطها المرتقب شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر، غدا الاثنين.