باتنة: حجز أزيد من 1400 كبسولة خراطيش

تمكن عناصر أمن دائرة المعذر بولاية باتنة من حجز 1464 كبسولة خراطيش (تدخل ضمن صناعة الذخيرة الحية لبنادق الصيد)، حسب ما ورد في بيان صادر اليوم الأحد عن خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

وجاءت العملية وفق نفس المصدر على إثر توقيف مركبة سياحية كان على متنها 4 أشخاص من بينهم امرأة و ذلك في حاجز أمني وأثناء إخضاعها للمراقبة والتفتيش عثر عناصر الأمن على المحجوزات إلى جانب مبلغ مالي يقدر ب 22900 دج.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و32 سنة بعد استيفاء إجراءات التحقيق أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، مثلما تمت الإشارة إليه.