المدية: العثور على عظام بشرية بالربعية

عثرت مصالح الدرك الوطني ببلدية الربعية جنوب شرقي المدية خلال عملية معاينة لحفرة أقامها مقاول عند قيامه بأشغال انجاز قناة للصرف الصحي بدوار الحدود على عظام بشرية .

وفي بيان لمصالح الدرك تحصلت "الخبر" على نسخة منه، أفادت أنه تم تشكيل دورية رفقة أفراد خلية الشرطة التقنية والعلمية لتقوم إلى عين المكان وتقوم بمعاينة جزء علوي وفك سفلي لجمجمة إنسان وبعض العظام التي تدل على احتمال وجود قبر، حيث فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمق في القضية بمعية جميع السلطات الادارية قصد تحقيق وبدقة أصل بقايا العظام والزمن الذي تنتمي اليه مع الاحتفاظ بها إلى غاية صدور رخصة الدفن من الجهات المختصة.