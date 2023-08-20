زيتوني: سيكون تتبع لمادة السكر بشكل رقمي

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، أنه سيكون هناك تتبع لتوزيع مادة السكر من المصنع إلى غاية وصوله إلى المستهلك.

وقال وزير التجارة، على هامش الزيارة التي قادته إلى مصنع "لابال" بمنطقة أولاد موسى بولاية بومرداس، أنه سيتم تتبع شبكة توزيع مادة السكر بشكل رقمي، للتمكن من التحكم في توزيعها بشكل جيد.

وأكد زيتوني، أنه ستكون له زيارة أخرى لذات الوحدة الإنتاجية في موعد لاحق، وهذا لمعاينة الخطة الإنتاجية الجديدة لمادة السكر.

وعرج وزير التجارة في تصريحاته على وفرة البقول الجافة، كاشفا أنها موجودة وبقوة في السوق، مؤكدًا توفر مخزونات تقدر بـ 55 ألف طن من البقوليات ستضخ في الأسواق بداية من سبتمبر.