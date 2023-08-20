توقيع اتفاقية تسمح بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

وقع الهلال الأحمر الجزائري اتفاقية مع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف ترقية وتعزيز التنسيق في مجال عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين, حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لهذه المنظمة ذات الطابع الإنساني.

وتهدف هذه الاتفاقية أيضا إلى "مرافقة المفرج عنهم وكذا الفئات الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء".

وفي إطار هذه الاتفاقية, "تم تشغيل نزلاء المؤسسات العقابية الذين سيقومون بخياطة 15000 مئزر لفائدة العائلات المعوزة تزامنا مع الدخول الاجتماعي 2023 / 2024"،وفقا لذات البيان الذي أضاف أن الهلال الأحمر الجزائري.