الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد رشيد حراث

بعث رئيس الجمهورية ، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة ، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة العميد رشيد حراث مدير عام أمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي وافته المنية إثر حادث مرور أليم .

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يبعث برسالة تعزية إلى عائلة العميد رشيد حراث مدير عام أمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي وافته المنية إثر حادث مرور أليم .

وقدم رئيس الجمهورية أحر التعازي إلى عائلة الفيقد وأسرة الجيش الوطني الشعبي، سائلا الله جلت قدرته أن يمنّ عليه بعفوه وواسع رحمته وينعم على أسرته بسكينة الإيمان وجميل الصبر والسلوان، صبر المحتسبين الذين إذا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. "