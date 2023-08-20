خنشلة: حجز قرابة 44 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة من توقيف 3 أشخاص وحجز 43950 كبسولة من المؤثرات العقلية، حسب ما أستفيد اليوم الأحد من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

واستنادا لذات المصدر، فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر ذات الفرقة تفيد بوجود جماعة إجرامية بصدد تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية انطلاقا من إحدى ولايات جنوب البلاد نحو ولاية شرقية مرورا بولاية خنشلة.

وبناء على الاستغلال الأمثل للمعلومات الواردة لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة تم إعداد خطة أمنية ونصب حاجز أمني وتوقيف المركبة السياحية المشتبه فيها وإخضاعها للتفتيش الدقيق، حسب ما أوضحه المصدر.

وقد أسفر تفتيش المركبة عن ضبط وحجز 43950 كبسولة من المؤثرات العقلية أجنبية المنشأ كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للسيارة وتوقيف ثلاثة (3) أشخاص من بينهم امرأة ليتم تحويلهم رفقة المحجوزات والسيارة المستعملة في نقل المؤثرات العقلية إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، حسب ما تمت الإشارة إليه.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي في حق المشتبه فيهم الثلاثة عن موضوع "حيازة ونقل مؤثرات عقلية"، تم تقديمهم بموجبه أمام النيابة المحلية.