3 غرقى في مستغانم

تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم على الساعة 15سا45د من أجل انتشال جثتي شخصين غرقا بشاطئ أوريعة2 بالمكان المسمى أوريعة بلدية مزغران ودائرة حاسي معمش، الشاطئ مسموح للسباحة ورايته برتقالية.

الضحيتان من جنس ذكر يبلغان من العمر حوالي 15 سنة تم انتشالهما على الساعة 15سا48د وتحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم.

وفي حدود الساعة 18سا02د تدخلت نفس المصالح، من أجل انتشال جثة غريق بشاطئ صابلات بلدية ودائرة حاسي ماماش.

الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 29 سنة ، تم انتشاله على الساعة 18سا06د وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم.