البويرة: وفاة ثلاثة أشخاص في حادث مرور

خلف حادث مرور وقع صباح اليوم في حدود الساعة الثانية بالطريق الوطني رقم 8 بمنطقة تسمى رحات تومي بإقليم بلدية ديرة بجنوب مقر ولاية البويرة بـ 60 كلم وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سور الغزلان من طرف عناصر الحماية المدنية.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فإن مصالحها تدخلت على الساعة 01سا55د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 08 المكان المسمى رحات التومي بلدية ديرة بدائرة سور الغزلان.

وأضاف البيان الحادث يتمثل في اصطدام ما بين سيارتين، خلف الحادث وفاة 03 أشخاص وإصابة 02 أخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهما ونقلهما هم إلى مستشفى سور الغزلان، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.