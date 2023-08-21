الصين تؤيد توسيع "بريكس"

أكدت وزارة الخارجية الصينية دعمها لعملية توسيع مجموعة "بريكس"، معربة عن ترحيبها بانضمام شركاء جدد إلى هذا التكتل.

وأعلن مكتب الإعلام التابع لوزارة الخارجية الصينية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قبيل القمة المقررة لمجموعة "بريكس" في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا: "الصين طوال الوقت كانت مؤمنة بأن "بريكس" تشكل آلية مفتوحة وشاملة. نحن ندعم بشدة عملية توسيع "بريكس" ونرحب بالشركاء الجدد الذين يشتركون في رؤية مشابهة داخل هذا التكتل الكبير (مجموعة "بريكس").

وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن الصين جاهزة للتعاون مع شركائها داخل مجموعة "بريكس" لدعم جهود جنوب إفريقيا بصفتها رئيسة الجولة الحالية للمجموعة، من خلال تنظيم مختلف الفعاليات ضمن إطار "بريكس" بشكل مشترك، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار على مستوى العالم.

وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أوت الجاري.