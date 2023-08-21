هذا ما قاله ممثل الرئيس تبون بشأن مشاركة الجزائر في قمة "بريكس"

قال ممثل رئيس الجمهورية في قمة بريكس، وزير المالية، عبد العزيز فايد إن مشاركة الجزائر في هذه القمة يعكس اهتمام الدولة الكبير في تعزيز التعددية العادلة والمُنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية.

وقد وصل اليوم، ممثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير المالية، عبد العزيز فايد، إلى جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، للمشاركة في اجتماع قمة بريكس، واستقبله سفير الجزائر لدى جنوب إفريقيا.

كما أشرف وزير المالية لدى وصوله على التدشين الرسمي للخط الجوي الرابط بين "الجزائر ـ جوهانسبورغ"، بجنوب إفريقيا.

وأكد فايد إن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى، دليل على مدى اهتمام الدولة الجزائرية في التفكير في تعزيز التعددية العادلة. والمنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية وإيجاد الحلول للأزمات متعددة الأبعاد.

وأضاف فايد إن دعوة الجزائر من قبل جنوب إفريقيا للمشاركة تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.

وتستضيف جنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أوت الجاري، اجتماع قمة مجموعة "بريكس".